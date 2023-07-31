تعرف على نتيجة طالب الثانوية العامة الذي غرق قبل ظهورها في بورسعيد

علمت "البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، أن الطالب الذي غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ إحدى المنشآت السياحية نطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة الخاصة به، قد نجح في امتحانات الثانوية العامة وحصل على نسبة 82%.

ويواصل رجال شرطة الإنقاذ النهري، بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، البحث عن جثمان طالب الثانوية العامة، في ظل انهيار والدته ودخولها في نوبة من البكاء والصراخ.

ويشار إلى أن شواطئ بورسعيد سجلت 5 حالات غرق منذ بدء موسم صيف 2023 من بينهم 3 أطفال.