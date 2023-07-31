الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى الأنبا باسيليوس فوزي عظة الاحتفال بعنوان "تحويل الإيمان إلى أعمال"، كما بارك الأنبا باسيليوس معمودية أحد أبناء الكنيسة.

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع راعي الإيبارشية بالمحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة بجميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

وشدد المطران لأبنائه وبناته أهمية المواظبة على الصلاة الأسرية يوميًا، وحضور القداس الإلهي بانتظام، واختتم نيافته اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.