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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق رام الله وإصابة شابين بالرصاص الحي

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، قرية المغير الواقعة شرق رام الله بوسط الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكانها، وأسفر ذلك عن إصابة شابين بالرصاص الحى والعشرات بالاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع. 

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية، واعتلى قناصة جيش الاحتلال أسطح عدة منازل، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحى وقنابل الغاز السام؛ ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحى فى اليد، والقدم، والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال جرفت الحديقة العامة الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة، التي تحمل اسم "حديقة الشهداء"، واعتقلت قوات الاحتلال، شابًا من منزله في القرية. 

وكانت مواجهات قد وقعت بين سكان القرية وجيش الاحتلال الليلة الماضية جراء اقتحامها، وتتعرض قرية المغير لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح الاستيطان.

رام الله الرصاص الحي الاحتلال الإسرائيلي