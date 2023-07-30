بين دوك لاعب ليفربول: التعلم من محمد صلاح شيء مذهل لأنه ضمن الأفضل بالعالم

أشاد بين دوك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الريدز بعد المباراة الودية أمام ليستر سيتي، والتي جمعت بين الفريقين في سنغافورة.

وقال بين دوك خلال تصريحات صحفية: التعلم من محمد صلاح شيء مذهل، إنه واحد من أفضل اللاعبين بالعالم.

وعلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على فوز الفريق الكبير أمام ليستر سيتي قائلًا: سجلنا أهدافا وصنعنا الفرص وهذه أشياء جيدة.. في الشوط الأول لم نضغط بشكل جيد لكن بدأنا باستعادة الكرات في الثلث الهجومي، لكن قبلها تعرضنا لهجمات مضادة سريعة من ليستر سيتي وكان الامر صعبًا على الأظهرة.

وأضاف: كان على اللاعبين الضغط بشكل عالي على الكرة، وهذا ما لم نفعله بالبداية لكن في الشوط الثاني كُنا أفضل وأدركنا الأمر وظهرنا بشكل أفضل، كان من المهم جدًا علينا رؤية ذلك لأننا قضينا الكثير من الوقت على هذا الأمر، وهو أن نضغط بشكل صحيح.