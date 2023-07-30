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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. خالد عبد الرحمن يحيي حفلا في مهرجان جرش

خالد عبد الرحمن
خالد عبد الرحمن
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يستعد الفنان خالد عبدالرحمن لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

ومن المنتظر أن يقدم خالد خلال الحفل باقة منوعة من أبرز الأغاني التي قدمها للجمهور في مسيرته الغنائية.

وقال الفنان خالد عبر حسابه على تطبيق "التيك توك" عن مشاركته في المهرجان: الحقيقة أنا سعيد بأنني سأشارك في مهرجان جرش في الأردن وأحبابي في الأردن يشرفني أن أكون متواجدا بينهم، والفرحة التي تغمرني لا توصف لأنها أول مشاركة لي في الأردن".
 يقام مهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين خلال الفترة الحالية، حيث انطلق يوم الأربعاء الماضي على المسرح الجنوبي في الأردن.

خالد عبد الرحمن حفل مهرجان جرش