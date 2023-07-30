القوات الجوية الأوكرانية تسقط 8 طائرات روسية بدون طيار

الأحد 30/يوليو/2023 - 02:30 م

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم /الأحد/، إسقاط ثماني طائرات روسية بدون طيار كانت تحلق في مهام قتالية، فوق سماء أوكرانيا، الليلة الماضية.

وذكرت القيادة- في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن الطائرات الأوكرانية شنت في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يصل إلى عشر غارات على مناطق كانت تتمركز فيها قوات روسية وأسلحتها ومعداتها العسكرية".

وأضاف أن 36 اشتباكا قتاليًا وقعت على طول خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين دمر سلاح الجو الأوكراني، الليلة الماضية، ثماني طائرات روسية مسيرة، من بينها أربع طائرات مسيرة هجومية من طراز شاهد 136/ 131، وأربع طائرات استطلاع بدون طيار.

في السياق.. قالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا ناتاليا هومينيوك، إن الجيش الروسي لايزال يحتفظ بـ 12 سفينة حربية في البحر الأسود، وواحدة أخرى في بحر آزوف، حتى صباح اليوم الأحد.

وأضافت هومينيوك: "بينما تنحسر أجواء العاصفة في البحر الأسود، يتأهب الجيش الروسي مرة أخرى لنشر سفنه الحربية التي تهدف بشكل أساسي إلى جمع المعلومات الاستخبارية حول أوكرانيا".