"القومي للبحوث" يكشف موعد الظواهر الفلكية المتبقية في 2023

تحدث الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظواهر المتبقية في عام 2023 الفلكية.

وقال شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد على فضائية TEN، اليوم، إن مهتمي الفلك يتنظرون 3 ظواهر خلال الأسبوع القادم وهم :-شهب "الدلويات" ،شهب "البرشويات"، القمر"العملاق"

وأكد أن شهب هي "البرشويات" زخات كثيفة من الشهب تبلغ ذروتها في 13 أغسطس من كل عام وتستمر لمدة أسبوع، والتي تصل إلى 100 نيزك في الساعة الواحدة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو أدوات للرصد خاصا لأن السماء ستكون مظلمة تماما، كما يمكن متابعتها حتي 32 أغسطس.

وأضافئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن ظاهرة القمر العملاق أو "السوبر مون" تظهر 4 مرات في العام بدرجة أكثر إنارة ولمعان أعلي بـ 20 % من الطبيعي، وتلك الظاهرة تأتي بسبب دوران الأرض حول الشمس الذي يتسبب في قرب القمر في توقيتات معينة ، مختتمًا أن ظاهرة القمر العملاق تظهر 4 مرات في العام هم :-3 يوليو: باك مون ،1 أغسطس: ستورغيون مون ،30 أغسطس: بلو مون ،29 سبتمبر: هارفست مون.