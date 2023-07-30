بدء تلقي تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح

بدأت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، فى تلقى طلبات التظلم لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، بدواوين الإدارات التعليمية ولمدة 15 يومًا.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، أن المنطقة قد أعدت ثلاث مقار للتظلم بثلاث إدارات تعليمية وهي إدارة مطروح التعليمية ومقرها ديوان عام المنطقة بإدارة الكمبيوتر التعليمي، وإداراتي (الحمام _ الضبعة) بمقر الإدارة التعليمية نفسها.

وأكد وكيل الوزارة، أن أعمال تصحيح تظلمات طلاب الشهادة الثانوية سوف تتم بمنتهى الدقة والشفافية حتى يأخذ كل طالب حقه.

وأعلنت رسميًا نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023، الخميس الماضي، علي موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وقد تم تسليمها أمس السبت بديوان عام المنطقة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية بمطروح 707 طلاب وطالبة، بنسبة نجاح 21,373 %.

وننشر خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، وهي كما يلي:

- يتوجه الطالب للإدارة التعليمية التابع لها لتسجيل الاسم وحجز عدد المواد التي يريد تقديم الطعون عليها من الـ8 صباحًا وحتى الـ 2 ظهرًا.

- يسدد الطالب 100 جنيه رسوما عن كل مادة.

- يتسلم الطالب إيصال سداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.

- يسجل الطالب مرة أخرى عبر منظومة الطعون الإلكترونية عبر بوابة الأزهر.

- في اليوم المحدد للرؤية؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، أثناء الاطلاع.

- يدون الطالب ملاحظاته على مرفق لورقة الإجابة وتسليمها للإدارة التعليمية حتى يتم فحصها.

تظهر نتيجة الطعن على التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة.