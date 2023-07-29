استبعاد شريف وعبدالمنعم .. 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية الساعة السابعة مساء غد الأحد، على ملعب الكلية الحربية، في دور الـ16 في بطولة كأس مصر.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، علي لطفي من قائمة المباراة بعد رحيله عن صفوف الفريق إلى صفوف فريق زد، ومحمود متولي وعمرو السولية ومحمد شريف وياسر إبراهيم للإصابة ومحمد عبد المنعم للإيقاف.

وضم كولر 21 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الداخلية وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري واليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا ورأفت خليل وبيرسي تاو.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية.