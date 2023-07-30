حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 30 يوليو 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالٌة، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء،و تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.