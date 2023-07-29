معاقبة 15 موظفا بالجمارك بالمؤبد وغرامة 33 مليون جنيه بتهمة التهريب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة 15 موظفا بمصلحة الجمارك، بالسجن المؤبد وغرامة مبلغ 33 مليون جنيه، لاتهامهم بتهريب بضائع أجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها بمبلغ 16 مليون و 500 ألف جنيه، كما خالفوا القواعد الاستيرادية وزوروا محررات عرفية.

والمتهمين في القضية هم "مصطفى. ع. م" 36 سنة مأمور منفذ جمركي بموقع لوفتهانزا الجمركي سابقا، "محمد.ز.م" 56 سنة مأمور منفذ جمرك، "محمد.م.ع" 43 سنة مأمور تعريفه بالمركز اللوجيستي، "فيصل.م.ا" 46 سنة مأمور منفذ جمركي بالإدارة المركزية لجمارك البضائع، "إيهاب.ع. ا" 46 سنة مأمور منفذ جمرك،"مصطفى.م.ي" 43 سنة مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي، "مصطفي.س.ق"40 سنة مأمور جمرك،" "أيمن.م.ص"53سنة رئيس قسم بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية،"عبدالعظيم.ش.د" 46 سنة مأمور منفذ جمركي،" عبدالله.م.ع" 61 سنة مأمور منفذ جمركي،" عبدالله.ا.م" 39 سنة صاحب شركة البحر الأحمر للاستيراد،"أحمد.م.ع" 32 سنة مستخلص جمركي،"أمنيه.م.ع" 37 سنة مستخلص جمركي،" أحمد.ع.ع" 38سنة مستخلص جمركي، "مصطفى. م. ا" 44 سنة مستخلص جمركي.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 18456 لسنة 2021 جنايات النزهة وبرقم 60 لسنة 2022 جنايات أموال عامة عليا، أنه خلال الفترة من 2019/10/22 حتى 2020/4/26، قام المتهمين ، بصفتهم موظفين عموميين مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة الجمرك الصادرات والواردات الجوية البضائع بمطار القاهرة، حصلوا لغيرهم على ربح عمل من أعمال، وظيفتهم بأن مكنوا المتهم 11 من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بعدد 37 بوليصة شحن إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع محلها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، والمقدر قيمتها بمبلغ 16 مليون و569 ألف 861 جنيه، حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ.