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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتفكيك الجماعات الاستيطانية المسلحة

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت، المجتمع الدولي بالتحلي بالشجاعة والجرأة، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك جماعات المستوطنين المسلحة، وتجفيف مصادر تمويلها، والكف عن الخوف والتردد خشية من ردود الفعل الإسرائيلية.
وأدانت الوزارة - في بيان صحفي اعتداءات وجرائم المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المسلحة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، كما حدث في عدة بلدات وقرى، وإحراق محاصيل زراعية.
وحذرت الوزارة من إرهاب المستوطنين الذي تدعمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة في عموم الضفة الغربية المحتلة، واتساع هذه الاعتداءات.
وأكدت الوزارة أن الجماعات الاستيطانية المسلحة موجودة وقائمة، وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والآن من وزراء في حكومة نتنياهو، ويعلنون ذلك بوضوح، وذلك هو نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة المنظم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية على قوائم الإرهاب.

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