ads
السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تعاين حريق عقار بشارع الطيران

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة عقار مكون من 10 طوابق بشارع الطيران بمدينة نصر أول نشب به حريق وامرت بفرض كردون امني حول العقار وانتداب رجال الادلة الجنائية لبيان الاسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وسيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية على حريق نشب داخل عقار مكون من 10 طوابق بشارع الطيران بمدينة نصر أول، مما تسبب فى التهام النيران محتويات طابقين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى عقار بشارع عبدالله العربي  بمدينة نصر وعلى الفور انتقلت قيادات حي شرق مدينة نصر و4 سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد إلى أجزاء العقار والتهام النيران محتويات طابقين فيما أصيب شخصين وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم  وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق.

الإدارة العامة للحماية المدنية الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدني الحماية المدنية حريق نشب داخل عقار بمدينة نصر أول حي شرق مدينة نصر حريق في عقار حي شرق