النيابة تعاين حريق عقار بشارع الطيران

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة عقار مكون من 10 طوابق بشارع الطيران بمدينة نصر أول نشب به حريق وامرت بفرض كردون امني حول العقار وانتداب رجال الادلة الجنائية لبيان الاسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وسيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية على حريق نشب داخل عقار مكون من 10 طوابق بشارع الطيران بمدينة نصر أول، مما تسبب فى التهام النيران محتويات طابقين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى عقار بشارع عبدالله العربي بمدينة نصر وعلى الفور انتقلت قيادات حي شرق مدينة نصر و4 سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد إلى أجزاء العقار والتهام النيران محتويات طابقين فيما أصيب شخصين وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق.