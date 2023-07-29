ماهو التعبير الرسمي لـ"التغريدة" بعد إطاحة إكس بتويتر؟

في سباق جديد لتويتر عن تغيير أيقونة التطبيق على الهواتف العاملة بنظام تشغيل اندرويد الى حرف " اكس "

وانطلاقا من النسخة التجريبية للتطبيق بنسخة رقم 10، تم تغيير اسم تويتر بـ "إكس"، ما يعني أن التطبيق أصبح الآن يظهر في آخر قائمة التطبيقات على الأجهزة الذكية.

وبمعاينة النسخة الجديدة من التطبيق، يظهر أن الملف الأساسي لا يزال يحمل اسم "com.twitter.android" مما يصعب التعامل معه بسهولة عبر متجر التطبيقات لدى أندرويد، وإلا فإن التطبيق سيخسر كامل تاريخه، ولكن الحرف "إكس" بات يظهر على أغلب أنحاء التطبيق بنسخته الجديدة.

ويلاحظ أن عبارة "تويت" أو التغريد عبر النسخة الجديدة من التطبيق محيت تماما ، لتستبدل مكانها عبارة "انشر" أو Post، عند الضغط على الزر المخصص للنشر، ما يعني الابتعاد أكثر عن العبارات التي ارتبطت بالعصفور الأزرق القديم، شعار تويتر الأساسي.



وأوضحت الرئيسة التنفيذية الجديدة لمنصة إكس ليندا ياكارينو في "منشور" صباح اليوم السبت "حان الوقت للتحديث"، مرفقة المنشور بعد شعار إكس، في إشارة ربما إلى التحديثات التي أصبح يتوجب على المستخدمين قبولها للحصول على النسخة الجديدة من تطبيق إكس - تويتر سابقا .



بدوره نشر مالك التطبيق، ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، نسخة من واجهة هاتفه، ويظهر شعار تطبيق "إكس" بوجهه جديدة مختلفة عن تلك التي نشرتها ياكارينو، ما قد يعني وجود أكثر من نسخة لأيقونة المنصة الجديدة، أو إمكانية اختيار الأيقونة بحسب المستخدم.



مشاكل قانونية

واستمرارا لإجراءات التغيير التي حدثت مع إكس - تويتر سابقا ، منذ الأسبوع الماضي، إدارة المنصة في الساعات الماضية إلى رفع شعار "إكس" على مبنى المقر الرئيسي للشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.



ولكن فور ظهور علامة "إكس" سوداء على المبنى، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" معلومات تقول أن سلطات المدينة أثارت شكوى بحق "إكس" لرفعها الشعار الجديد على المبنى من دون الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة لضمان "الاتساق مع الطابع التاريخي للمبنى"، والتأكد من أن الإضافات مرتبطة بالشعار آمنة.