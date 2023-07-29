العثور على سفينة شحن تعود لقبل الميلاد بقاع البحر المتوسط

عثر علماء إيطاليون على سفينة شحن رومانية قديمة يعود تاريخها إلى القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد في قاع البحر الأبيض المتوسط ​​فيما وصف بأنه اكتشاف "استثنائي".

وبحسب صحيفة ذا جارديان البريطانية، تم العثور على السفينة ، التي كانت محملة بمئات الجرار، على عمق حوالي 160 مترا (524 قدمًا) بالقرب من تشيفيتافيكيا، وهي مدينة ساحلية إيطالية على بعد 80 كيلومترًا (50 ميلا) من روما.

وتم الاكتشاف من قبل علماء الآثار من فرقة شرطة حماية التراث الثقافي الإيطالية والغواصين من هيئة الرقابة الوطنية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وهي مؤسسة تحمي وتنظم مواقع التراث المغمور بالمياه.

وقالت وحدة حماية التراث الثقافي في بيان لها: "هذا الاكتشاف الاستثنائي يمثل مثالا هاما على غرق سفينة رومانية واجهت مخاطر البحر في محاولة للوصول إلى الساحل وتشهد على طرق التجارة البحرية القديمة. "



ويقدر طول سفينة الشحن بأكثر من 20 مترا وكانت مليئة بمئات الجرار الرومانية القديمة المعروفة باسم أمفورا ، يتم تصنيفها على أنها برطمانات من نوع Dressel 1 B ، والتي تميل إلى أن تكون على شكل أنبوب ، لم يعرف بعد ما الذي ربما تم استخدام البرطمانات فيه.

يعج ساحل إيطاليا المتوسطي بالكنوز الأثرية المغمورة بالمياه ، حيث تقوم فرق غوص السكوبا التابعة للشرطة بدوريات دورية لحماية المواقع من اللصوص.

في عام 2021 ، في غضون أسابيع قليلة ، اكتشف علماء الآثار الصقليون سفينتين رومانيتين قديمتين - إحداهما قبالة ساحل باليرمو ، والأخرى بالقرب من جزيرة أوستيكا. كانت كلتا السفينتين تحملان كميات كبيرة من أمفورا النبيذ .

تم العثور على سفن رومانية أخرى في البحر الأبيض المتوسط ​​، بما في ذلك سفينة سليمة تقريبًا يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد وجدت في عام 2013 قبالة سواحل جنوة. في هذه الحالة ، تم إبلاغ الشرطة بمكان وجود القارب خلال تحقيق استمر لمدة عام في القطع الأثرية المسروقة المباعة في السوق المخفية في شمال إيطاليا.

في كل عام ، تعثر الشرطة الإيطالية على مئات الأمفورات الرومانية القديمة ، المأخوذة بشكل غير قانوني ، في منازل تجار القطع الفنية.