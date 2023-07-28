محمد رياض: عبلة كامل أستاذة مسقعة.. ولا أتواصل معها حاليا

قال الفنان محمد رياض أن الفنانة عبلة كامل امرأة كريمة جدا و"بتطبخ" كويس جدا خاصة أكلة المسقعة التي كانت تحضرها لنا في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.



وأضاف رياض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن عبلة كامل حاليا "قافلة على نفسها" ولا أتواصل معها.

وتابع: المخرجان أحمد توفيق وإسماعيل عبد الحافظ سهلوا الطريق أمامي في عالم الفن وساعداني كثيرا في طريقي في هذا العالم.

وواصل رياض: لقد بلغ رصيدي مع الفنان نور الشريف ٣ مسلسلات كما أن نور الشريف كان لا يبخل على أحد بأي معلومة في أي عمل فني.



وأضاف : ياسر جلال صديقه منذ أيام المعهد العالي للفنون المسرحية وتربطهما صداقة وروابط قوية.



وكشف رياض خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد وغيرها.

وحول هوايات رياض، قال: أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

كما كشف لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى ايقاف المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

أيضا تحدث رياض حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

كما فند بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص.

ووجه رياض رسالة رقيقة إلى زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين.