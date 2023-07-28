قبل الافتتاح.. محمد رياض يكشف سر إهداء المهرجان القومي للمسرح للزعيم

رفض الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان إلى الزعيم عادل إمام.

وقال : المسرح بالنسبة لعادل إمام حياة ومسرحيته تعيش أكثر من 10 سنوات.



وأضاف رياض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن عادل إمام لديه مواقف وطنية وذهب بالمسرح لأسيوط في زمن الارهاب.



وكشف خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد وغيرها.

وحول هوايات رياض، قال: أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

كما كشف رياض لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى ايقاف المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

أيضا تحدث حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

وفند رياض بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص.

كما وجه رسالة رقيقة إلى زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين.