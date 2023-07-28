استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي.. اعرف التفاصيل

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، استبعاد نادي يوفنتوس من المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل 2023-2024.

جاء استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي؛ بسبب اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف، أو فيما يعرف بـ قضية المكاسب الرأسمالية.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من التحقيقات في الاحتيال الضريبي والتزوير المحاسبي، في عمليات بيع وشراء لاعبين من نادي يوفنتوس، خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

كان اليوفي، فشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا أو بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، واكتفى بمقعد مؤهل للكونفرانس ليج، وبذلك لن يكون فريق السيدة العجوز قادرًا على المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم القادم، حسب قرار يويفا ووفقًا لما ذكرته شبكة «ذا أثلتيك» العالمية.

كما فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم على يوفنتوس، غرامة مالية قدرها 20 مليون يورو (10 ملايين مشروطة بحسب البيانات المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، تدفع إذا لم يتمثل النادي لمتطلبات المحاسبة وفقا لتراخيص الاتحاد الأوروبي).

وواجه النادي الإيطالي تهم بالتواصل الاجتماعي الكاذب والتلاعب بالسوق، وإعاقة ممارسة مهام السلطات الرقابية العامة، والتي استقال على إثرها مجلس إدارة النادي، بما في ذلك الرئيس السابق أندريا أنيلي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، في نوفمبر الماضي، وكانت المحكمة الفيدرالية الإيطالية عاقبت النادي بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى إيقاف عدد من المسؤولين في النادي عن ممارسة النشاط الرياضي.

وأكد «يويفا» أن يوفنتوس انتهك الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس 2022، مما أدى إلى فرض العقوبة ضدهم.

ولم يتحدد بعد هوية الفريق المشارك من الدوري الإيطالي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد استبعاد اليوفي، لكن من المرجح، مشاركة فيورنتينا بدلًا منه، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، وخسر نهائي النسخة الماضية أيضًا.

وأفادت تقارير إعلامية، أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع «يويفا»؛ لتفادي عقوبات أكبر في الموسم بعد المقبل (2024-2025).

ويقضي الاتفاق بمعاقبة يوفنتوس بالاستبعاد من كافة المسابقات الأوروبية للموسم الجديد 2023-2024.

كما قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تغريم تشيلسي الإنجليزي 10 ملايين يورو بسبب التقارير المالية غير المكتملة بين عامي 2012 و2019.