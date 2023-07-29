«واشنطن بوست»: لماذا يجب على الولايات المتحدة تقديم تنازلات لكوريا الشمالية؟

مع مرور سبعين عامًا لاتفاقية وقف إطلاق النار في شبه الجزيرة الكورية؛ إذ وقع قادة عسكريون من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفاقية هدنة أنهت الأعمال العدائية للحرب الكورية، واستخدم الجانبان الدبلوماسية لإنهاء صراع دموي أودى بحياة ثلاثة ملايين شخص، ينبغي الآن انتهاز هذه الفرصة للتفكير في القوة المحتملة للدبلوماسية.

ورأى فرانك أوم، كبير الخبراء في شئون شمال شرق آسيا في المعهد الأمريكي للسلام، في تحليل نشرته «واشنطن بوست» أن هناك حاجة ماسة إلى تجديد الالتزام بالدبلوماسية للحفاظ على هذا السلام اليوم - حتى لو كان يتطلب تنازلًا من جانب واحد من جانب الولايات المتحدة لبدء ذلك.

وأضاف أن الحرب نفسها لم تنته في عام ١٩٥٣، فلا تزال حالة من الأعمال العدائية قائمة في شبه الجزيرة الكورية، والوضع الأمني في الوقت الحالي يبدو مترديًا بشكل متزايد. وعلل ذلك بأن كلا الجانبين لا يثقان في بعضهما البعض ولم يتحدثا منذ ما يقرب من أربع سنوات، وهي واحدة من أطول فترات القطيعة في العقود الثلاثة الماضية.

وقال أوم إنه بدلًا من ذلك، فإنهم يعززون قدراتهم العسكرية ومواقفهم الدفاعية تحت راية الردع. فمن جانبها، تواصل كوريا الشمالية توسيع ترسانتها النووية. ونجحت بيونغ يانغ هذا العام، في اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

وفي الوقت ذاته، وسع التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التدريبات العسكرية المشتركة، وأرسل المزيد من الغواصات النووية وقاذفات القنابل ومجموعات الناقلات الهجومية الأمريكية إلى شبه الجزيرة، وأنشأ مجموعة استشارية نووية كجزء من حملة الردع المعززة.

ومع النمو في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بكوريا الجنوبية، وسعي اليابان إلى قدرات الضربة الوقائية والتحديث العسكري السريع للصين، يستهلك سباق التسلح شمال شرق آسيا.

وأكد تحليل فرانك أوم أن كل هذا التركيز على صراع السيوف والعسكرة مثير للقلق ليس فقط لأنه قد يدفع شبه الجزيرة الكورية بطريق الخطأ إلى حافة الحرب النووية، ولكن أيضًا بسبب وجود نهج أكثر فاعلية لتحسين سلوك كوريا الشمالية.

ورأى أن الأدلة التجريبية مقنعة؛ فعندما تتعامل الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية، فإنها تتصرف بشكل أفضل بشكل ملحوظ.

ووجدت دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٧، كان هناك ارتباط قوي بين الفترات التي كانت فيها واشنطن تتفاوض مع بيونغ يانغ وتراجع الاستفزازات الكورية الشمالية.

وأضاف أنه إذا اشتملت الدراسة على بيانات من عام ٢٠١٧ إلى اليوم؛ لكانت قد أظهرت أيضًا أن كوريا الشمالية أجرت صفرًا من التجارب النووية أو الصواريخ الباليستية في عام ٢٠١٨ عندما عقدت القمة الثنائية، وأكثر من ١٠٠ اختبار صاروخي بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٣ بعد انهيار الدبلوماسية.

وأوضح كبير الخبراء أن المشكلة هي أن أيا من الجانبين لا يبدو مهتمًا بشكل خاص بالحديث.

كما سعت إدارة بايدن ظاهريًا إلى إجراء محادثات على مستوى العمل مع نظام كيم جونغ أون عدة مرات، ولكن دون جدوى. ومع ذلك، بالنسبة لكوريا الشمالية، تبدو المبادرات الأمريكية غير صادقة وفتور عندما تكون مصحوبة باستعراض قوي للعضلات العسكرية ورسائل مقتضبة من الرئيس بايدن إلى كيم.

واقترح فرانك أوم، بدلًا من المحاولات الروتينية للمحادثات، يجب على الولايات المتحدة أن تقدم تنازلات أحادية الجانب لكوريا الشمالية لإظهار قدر أكبر من الإخلاص للمفاوضات.

وتشير الأدبيات الأكاديمية إلى أن الإيماءات التصالحية، التي يتم إجراؤها عادةً أولًا من قبل الدولة الأقوى، يمكن أن تساعد في تحفيز السلوك الإيجابي المتبادل من الجانب الآخر.

وقد نجح هذا النهج في أوائل التسعينيات؛ إذ سحبت واشنطن من جانب واحد أسلحتها النووية من كوريا الجنوبية، وألغت مناورات عسكرية كبيرة ووافقت على محادثات رفيعة المستوى لأول مرة منذ عقود.

