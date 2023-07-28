فضل يوم عاشوراء وورش فنية للأطفال بثقافة القليوبية

قدم فرع ثقافة القليوبية عددا من الفعاليات، الخميس، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث عقدت مكتبة كفر طحلة محاضرة تحدث بها الشيخ أنور السيد غنام -إمام وخطيب مسجد ناصر ببنها، عن فضل يوم عاشوراء، موضحا أن يوافق العاشر من شهر محرم، أحد الأشهر الحرم، ثم تحدث عن صيام النبي لهذا اليوم عندما قدم للمدينة المنورة، وأضاف أن في صيامه فضل عظيم كما أخبرنا رسولنا الكريم.

وقدمت فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة بنها، بقيادة المايسترو حسن إبراهيم، عرضا فنيا جديدا تضمن باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الدينية.

وعقد بيت ثقافة سنديون، محاضرة توعوية حول مرض الكبد الوبائي والوقاية منه، للدكتورة انتصار عبدالوهاب محمد -مديرة وحدة طب الأسرة بسنديون- قدمت خلالها تعريفا حول مرض الكبد الوبائي وطرق العلاج والوقاية منه، وجهود الدولة المصرية في علاج المصابين.

ونظم الفرع برئاسة الفنان ياسر فريد، مجموعة من الورش الفنية وورش الحكي للأطفال، حيث نفذ قصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة تشكيل بالعجائن، تدريب الفنانة شيرين شحات، إضافة لورشة حكي لقصة "خضرة والهواء" تأليف فاطمة المعدول، إشراف منار الإسلام رجب، وورشة عمل عروسة الإصبع تدريب أماني محفوظ، فيما أعد رواد مكتبة الطفل بقصر ثقافة بهتيم، مجلة حائط بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، إلى جانب ورشة رسم حر إشراف الشيماء رجب.