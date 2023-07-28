لأول مرة منذ مطلع العام.. نسبة الإشغالات تكسر حاجز الـ90% بالبحر الأحمر

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 135 رحلة طيران تقل آلاف السياح قادمة من مطارات 12 دولة اوروبية على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر.

وكشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسي علم بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 135 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة لافتا أن اكثر الرحلات الطيران السياحية وصولا قادمة من ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك.

ومن جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق مرسي علم تستعد لاستقبال حوالي 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة الأسبوع المقبل من 12 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا وفرنسا.

وأكد عثمان، ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار مرسي علم بعدد 4 رحلات زيادة عن الأسبوع السابق؛ لافتًا إلى إرتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها وكسرت حاجز 90 ٪ لأول مرة منذ مطلع العام الجاري.

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