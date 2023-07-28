ضبط عاطل لقيامه بسرقة حقيبة بإسلوب "المغافلة" وإعادة المسروقات بمدينة نصر

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عاطل لقيامه بسرقة حقيبة من آخر بإسلوب "المغافلة" وإعادة المسروقات بمدينة نصر.



تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" بفقد حقيبة الظهر الخاصة بأحدهما وبداخلها (هاتف محمول- جواز سفر- بعض المتعلقات الشخصية).

وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.

وأقر بشراء الهاتف من (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) من على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. أمكن تحديده وضبطه.

وبمواجهته أقر بشراء الهاتف من أحد بائعى الهواتف المحمولة المترجلين، وبتكثيف التحريات تم تحديده وضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بعلمه كونه من متحصلات واقعة سرقة وأنه تحصل عليه من (عامل - مقيم بمحافظة المنيا).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها (جواز السفر- كروت بنكية وبعض المتعلقات الشخصية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.