دراسة تحذر من تغيرات مناخية شديدة عام 2025

توصلت دراسة جديدة إلى أن تيار المحيط الأطلسي الذي يجلب الدفء من المناطق الاستوائية إلى أوروبا يمكن أن ينهار في وقت أقرب بكثير مما كان يعتقده العلماء سابقًا، مما يؤدي إلى تأثيرات مناخية شديدة في جميع أنحاء العالم.



حيث يقود دوران الانقلاب الطولي الأطلسي (Amoc) الماء الدافئ شمالًا، والذي يبرد ويتبخر أثناء تحركه، ويصبح أكثر ملوحة وكثافة، يؤدي ذلك إلى غرقها والتوجه جنوبًا قبل أن يتم سحبها إلى السطح وتدفئتها مرة أخرى، مع تكرار الدورة، وفق صحيفة ميترو البريطانية.

ومع ذلك، نظرًا لأن الاحترار العالمي أدى إلى ذوبان الجليد في نصف الكرة الشمالي، ولا سيما من الغطاء الجليدي في جرينلاند، فقد زاد حجم المياه العذبة في المحيط الأطلسي بالإضافة إلى ذلك، زادت أيضا درجة الحرارة الإجمالية للمحيطات، مما زاد من اضطراب الدورة.



وأكدت الدراسة أن الانهيار الكامل أو الجزئي "من المرجح" أن يحدث هذا القرن، وفي وقت مبكر من عام 2025 وهي تصف ضعفا عاما للتيار عندما يقترب من نقطة التحول.

وقال العلماء إن انهيار أموك سيكون له تأثير كارثي على كل شخص على الأرض، لأنه في غضون بضعة عقود سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة عبر نصف الكرة الشمالي وتحويل أنماط هطول الأمطار جنوبا، مما يؤدي إلى تجويع أماكن مثل المملكة المتحدة للمياه العذبة اللازمة الشرب والزراعة.

هناك تأثير آخر يتمثل في زيادة درجة حرارة المناطق المدارية بشكل أسرع مما يحدث حاليا، حيث ستبقى الحرارة التي عادة ما يتم إحضارها شمالا هناك.

قال المؤلف الرئيسي الأستاذ بيتر ديتليفسن، من جامعة كوبنهاجن، إنه "قلق جدا" من النتائج، ولكن لا تزال هناك درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن متى سيحدث الانهيار ومدى سرعة حدوث عواقبه.

وشكك علماء آخرون في دقة النتائج، قائلين إن اعتماد الدراسة على استخدام بيانات درجة حرارة سطح البحر كمقياس غير مباشر للتغيرات في تيار المحيط الأطلسي على مدار السبعين عاما الماضية ليس طريقة موثوقة لنمذجة المستقبل.

وظل علماء المحيطات يقيسون مقياس أموك بشكل مباشر فقط منذ عام 2004 ويقول الكثير منهم إنه من السابق لأوانه تحديد اتجاه طويل الأجل بثقة.

قال البروفيسور ديتليفسن إن الانهيار في نهر أموك لم يحدث منذ 12000 عام على الأقل، وأن السجلات الوحيدة المتاحة لمعرفة ما حدث بعد ذلك هي في عينات لب الجليد مأخوذة من الأنهار الجليدية.

تشير هذه النتائج إلى أنه عندما انهار AMOC، تسبب في انخفاض متوسط ​​درجة الحرارة حول شمال المحيط الأطلسي بما يصل إلى 15 درجة مئوية في غضون عقد من الزمن.



"نحن على يقين من أن الاضطراب الذي نقوم به مع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هو السبب الوحيد الأكثر أهمية."

وصف البروفيسور بيني هوليداي، رئيس الفيزياء البحرية ودوران المحيطات في المركز الوطني لعلوم المحيطات في ساوثهامبتون، انهيار أموك بأنه سيناريو عالي التأثير ومنخفض الاحتمالية '' وأن عقودا من الملاحظات ستكون ضرورية لتحديد نقطة التحول.

وقالت: "بالنسبة للناس والحكومات، سيؤدي هذا إلى تغيير جذري في قدرة كل دولة على توفير ما يكفي من الغذاء والمياه لسكانها".

سيتغير العرض والطلب على الطاقة بسرعة مع الظروف المناخية الجديدة وستحتاج البنى التحتية إلى استثمارات ضخمة للتكيف والتكيف.

ستتأثر أنماط الأمراض المنقولة بالنواقل والصحة تأثرًا عميقًا.

في جميع أنحاء العالم، لن تتمكن العديد من النظم البيئية البرية والبحرية من التأقلم والتكيف مع مثل هذه الظروف المناخية سريعة التغير، وسيتأثر التنوع البيولوجي بشدة.

وقالت عن الدراسة التي "إنهم يصفون احتمالية انهيار Amoc في غضون سنوات قليلة بأنه" مقلق "والدليل على أنه شيء لا ينبغي أن نتجاهله.