تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الجمعة 28 يوليو 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٣١ ص

الشروق ٥:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٣٨ م

صلاة المَغرب ٦:٥٢ م

صلاة العِشاء ٨:٢٠ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٣٢ ص

الشروق ٥:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:٤٦ م

صلاة المَغرب ٧:٠٠ م

صلاة العِشاء ٨:٢٩ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٤٢ ص

الشروق ٥:١٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٣٤ م

صلاة المَغرب ٦:٤٩ م

صلاة العِشاء ٨:١٣ م

أسوان

صلاة الفجْر ٤:١٩ ص

الشروق ٥:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣١ م

صلاة العَصر ٣:٥٥ م

صلاة المَغرب ٧:١١ م

صلاة العِشاء ٨:٣٢ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٣:٣٥ ص

الشروق ٥:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٣٧ م

صلاة المَغرب ٦:٥١ م

صلاة العِشاء ٨:١٨ م

إسماعيلية

صلاة الفجْر ٣:٢٥ ص

الشروق ٥:٠٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٣٥ م

صلاة المَغرب ٦:٤٩ م

صلاة العِشاء ٨:١٨ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٢٦ ص

الشروق ٥:٠٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٣:٢٢ م

صلاة المَغرب ٦:٣٦ م

صلاة العِشاء ٨:٠١ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٣:٤١ ص

الشروق ٥:١٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٤٣ م

صلاة العِشاء ٨:٠٧ م

السويس

صلاة الفجْر ٣:٢٦ ص

الشروق ٥:٠٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٣٣ م

صلاة المَغرب ٦:٤٧ م

صلاة العِشاء ٨:١٥ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٣:٢٧ ص

الشروق ٥:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٤٠ م

صلاة المَغرب ٦:٥٤ م

صلاة العِشاء ٨:٢٣ م

طنطا

صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص

الشروق ٥:١٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٤١ م

صلاة المَغرب ٦:٥٥ م

صلاة العِشاء ٨:٢٤ م