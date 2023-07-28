مواجهات نارية.. النصر السعودي يصطدم بالشباب والكويت يواجه الوحدة الإماراتي

تفتتح 8 أندية، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان»، حيث يصطدم النصر السعودي مع نظيره الشباب ويواجه الكويت الكويتي الوحدة الإماراتي ويضرب الرجاء المغربي موعدًا ناريًا مع شباب بلوزداد الجزائري، فيما يلعب الزمالك مع الاتحاد المنستيري التونسي.

الرجاء وشباب بلوزداد

يضرب فريق الرجاء الرياضي المغربي موعدًا ناريًا، مع شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

وتقام المباراة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية «المحالة»، في تمام الساعة الرابعة مساء، ويقع شباب بلوزداد والرجاء الرياضي في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من فريق الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

ويبدأ شباب بلوزداد البطولة بالكثير من التحديات بعد تغيير الجهاز الفني للفريق حيث عين سفين فاندنبروك، على رأس الجهاز الفني قبل البطولة، كما رحل العديد من اللاعبين المميزين الذين كانوا يمثلون أعمدة في الفريق أمثال زكرياء دراوي، وسفيان بوشار، وحسام مريزيق، وأنايو إيوالا، إلا أن الإدارة تعلق أمالا كبيرة على توليفة اللاعبين الجدد لقيادة الفريق نحو نهائي المسابقة، ويدور الحديث داخل أسوار النادي حول تحقيق مشاركة قوية تاريخية.

من جهة أخرى، يدخل الرجاء البطولة وهو متسلح بالاستقرار الفني وتحت قيادة المدرب جوزيف زينباور وهو يحمل الكثير من الآمال والطموحات، حيث يعول على الفوز بالبطولة العربية لإنقاذ موسمه بعدما خسر مؤخرًا نهائي كأس العرش المغربي أمام نهضة بركان.

الكويت والوحدة

في نفس المجموعة الرابعة، يواجه الكويت الكويتي نظيره الوحدة الإماراتي في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية «المحالة».

ويخطط الكويت لحجز مكان في نهائي البطولة حيث يملك مكونات البطل تحت قيادة المدرب الصربي بوريس بونياك، والذي نجح في الموسم الماضي، بقيادة الكويت ببراعة نحو لقب الدروي الممتاز، وأيضا كأس الأمير، ولقب السوبر.

ويراهن العميد الكويتي على العديد من الأوراق الرابحة التي تقدم مستويات لافتة مع الفريق وفي مقدمتهم الثلاثي التونسي طه ياسين الخنيسي وياسين عامري، وبلال العيفة، إلى جانب المغربي مهدي بالرحمة، والبحريني محمد مرهون، والمصري عمرو عبد الفتاح، فيما يفتقد المهاجم يوسف ناصر إثر عقوبة وقعتها إدارة النادي عليه.

ويعول الوحدة على مدربه الجديد بيتسو موسيماني في قيادة الفريق نحو إنجاز عربي غير مسبوق للأندية الإماراتية، حيث يملك المدرب الجنوب إفريقي مسيرة عامرة بالإنجازات، ولا يخلو سجل فريق تولى تدريبه من البطولات المحلية أو القارية.

النصر والشباب

وفي المجموعة الثالثة، يواجه النصر السعودي مواطنه الشباب، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية «الحوية»، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويملك النصر كتيبة من النجوم العالميين قادرة على اقتناص اللقب، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومارسيلو بروزوفيتش وجونزالو مارتينيز وأندرسون تاليسكا ودافيد أوسبينا.

على جانب آخر، يطمح الشباب، للظهور بشكل رائع في البطولة العربية، خاصة أنه يملك لقبين فيها، معتمدًا على خبرة القائد بانيجا ومعه الحارس الكوري كيم سيونج جيو، والوافد الجديد جوستافو كويلار، ومعه حسان تمبكتي وفواز الصقور ومتعب الحربي ورياض شراحيلي وهتان باهبري وفهد المولد.