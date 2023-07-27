محافظ الشرقية يُهنئ أوائل شهادة الثانوية الأزهرية

قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، التهنئة لأبنائه الطلاب من أبناء المحافظة والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى منطقة الشرقية الأزهرية في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 / 2023 م متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقام المحافظ بتقديم التهنئة إلى كل من:

الطالب محمود حسين السيد حسين المُقيد بمعهد كفر صقر والحاصل على المركز الأول بنسبة نجاح 99.69 % ( الشعبة العلمية).

الطالبة فاطمة عصام زكريا المُقيدة بمعهد فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي والحاصلة علي المركز الأول بنسبة نجاح 96.98% ( الشعبة الأدبية مبصر).

الطالبة ايمان وائل أحمد غريب المُقيدة بمعهد فتيات ديرب نجم والحاصلة علي المركز الأول بنسبة نجاح 83.97% ( الشعبة الأدبية كفيف).

الطالب يوسف عمر عمر عبد العزيز المُقيد بمعهد الجديدة بمنيا القمح والحاصل على المركز الثاني بنسبة نجاح 99.54 % ( الشعبة العلمية).

الطالبة دعاء عيد قطب عيد المُقيدة بمعهد فتيات كوم حلين والحاصلة علي المركز الثاني بنسبة نجاح 96.51% ( الشعبة الأدبية مبصر).

الطالب محمد عادل إبراهيم المُقيد بمعهد المحمودية والحاصل علي المركز الثاني بنسبة نجاح 80.63% ( الشعبة الأدبية كفيف).

الطالب إبراهيم يسري إبراهيم مدبولي المُقيد بمعهد الزقازيق الثانوي الأزهري والحاصل علي المركز الثالث بنسبة نجاح 99.38% ( الشعبة العلمية).

الطالبة رغد إبراهيم احمد حسن الراوي المُقيدة بمعهد فتيات الزقازيق والحاصلة علي المركز الثالث بنسبة نجاح 96.03% ( الشعبة الأدبية مبصر).

الطالبة فداء السيد حسين محمد المُقيدة بمعهد فتيات منشأة أبوعمر والحاصلة علي المركز الثالث بنسبة نجاح 76.83% ( الشعبة الأدبية كفيف).

الطالبة ندي محمد محمد المحروس المقيدة بمعهد فتيات اكوة النموذجي والحاصلة على المركز الثالث مكرر بنسبة نجاح 99.38% ( الشعبة العلمية).

الطالب محمد حاتم السيد بدراوي المقيد بمعهد الحاج محمد عبد الوهاب النموذجي والحاصل على المركز الثالث مكرر بنسبة نجاح 99.38% ( الشعبة العلمية).

الطالبة جودي علاء الدين موسي المُقيدة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي والحاصلة علي المركز الرابع بنسبة نجاح 95.71% ( الشعبة الأدبية مبصر).

الطالبة فاطمه عصام فاروق محمد المُقيدة بمعهد فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي والحاصلة علي المركز الرابع مكرر بنسبة نجاح 95.71% ( الشعبة الأدبية مبصر).

وأعرب محافظ الشرقية عن تمنياته لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم لاستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.