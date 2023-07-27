ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب داخل شقة بالعجوزة

جهاز التكييف المحترق
جهاز التكييف المحترق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق محدود نشب داخل شقة سكنية بسبب ماس كهربائي بجهاز التكييف بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا بجهاز التكييف وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

IMG-20230727-WA0004
IMG-20230727-WA0004
السيطرة على الحريق الحمايه المدنيه بالجيزة بسبب ماس كهربائي بمديرية أمن الجيزة دون وقوع إصابات داخل شقة سكنية حريق داخل شقة سكنية قوات الحماية المدنية بالجيزة ماس كهربائي ماسا كهربائيا ولا شبهة جنائية مديرية امن الجيزة مباحث قسم شرطة العجوزة قوات الحماية المدنية قسم شرطة العجوزة