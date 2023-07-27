بالأسماء.. أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى القليوبية

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة هذا العام بعد اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا اليوم.

جاءت أسماء الأوائل في الشعبة العلمية، الأول إبراهيم طه إبراهيم طه معهد قلما، الثاني أدهم محمد فهيم السيد معهد كفر طحانوب، الثاني مقرر محمد عبد الرحمن أحمد معهد البراد، الرابع شهاب محمد أمين معهد القناطر الخيرية، الرابع مكرر عبد الله محمود محمد معهد أجهور الكبرى، الرابع مكرر عبد الله ناصيف فهمي سيد معهد أجهور الكبرى.

القسم الأدبي مبصر الأول روان السيد الشحات عبد الشافي، الثاني نادية أيمن مصطفى، الثالث عبد الله محمد عوده متولي، الرابع ابتسام أحمد محمد صلاح، الخامس ثريا هيثم محمد أحمد.

من القسم الأدبي كفيف الأول ايه ايهاب عادل السعيد، الثاني سلامه بيومي صبحي محمد، الثالث عبد الرحمن صبحي رشاد.