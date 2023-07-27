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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط طالب ظهر فى فيديو يؤدي حركات استعراضية بموتوسيكل في طريق العين السخنة

المتهم
المتهم
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية بطريق العين السخنة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الامن بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية أثناء قيادته الدراجة النارية معرضاً حياته و حياة الآخرين للخطر بطريق العين السخنة . 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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