الاتحاد الأوروبى يعزز مساعداته لإخماد حرائق الغابات فى منطقة البحر المتوسط

أكد الاتحاد الأوروبى عزمه تعزيز مساعداته لإخماد حرائق الغابات فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بينما تكافح العديد من البلدان حرائق الغابات التى تنتشر بسرعة.

وذكرت المفوضية الأوروبية فى بيان صحفى، نشرته عبر موقعها الرسمى قبل ساعات قليلة، أن الاتحاد الأوروبى تدخل لتعزيز جهود مكافحة الحرائق وتقديم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمجتمعات المتضررة من خلال نشر أكثر من 490 رجل إطفاء و9 طائرات إطفاء في اليونان وتونس منذ 18 يوليو الجاري.

وأضافت أن عشر دول هي بلغاريا وكرواتيا وقبرص وفرنسا وإيطاليا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وصربيا، ساهمت في استجابة آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لحرائق الغابات في اليونان وفي الإجمالي، تم نشر أكثر من 490 من رجال الإطفاء و7 طائرات في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشارت المفوضية إلى أن أحد مسئولى الاتصال بالاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بدعم تنسيق العمليات باليونان، ويقوم القمر الصناعي الخاص برسم الخرائط والتابع للاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس"بتوفير المعلومات الخاصة بتقييم الأضرار في عدة مناطق في منطقة أتيكا ورودس.

وتابعت أنه تم نشر عدد من احتياطي وحدة الإنقاذ التي تستضيفها إسبانيا في شمال غرب تونس.. مشيرًا إلى أن حرائق الغابات، التي تغذيها الظروف الجوية الجافة ودرجات الحرارة المرتفعة، تشكل تهديدًا خطيرًا للحياة وسبل العيش والنظم البيئية عبر البحر الأبيض المتوسط، واستجابة لذلك، تظهر آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى أنها أداة رئيسية للتضامن والتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخارجها خلال حالات الطوارئ.

وأوضحت أن أسطول الإنقاذ الانتقالي يشمل 10 طائرات برمائية متوسطة (من نوع كنداير) و14 طائرة أخف وزنًا من طراز (جرار جوي / نوع فايربوس) و4 مروحيات رفع متوسطة إلى ثقيلة، بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 400 رجل إطفاء تمركزهم مسبقًا طوال فصل الصيف.