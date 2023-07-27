بوتين يؤكد الأهمية القصوى للقمة الروسية الأفريقية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأهمية القصوى لقمة (روسيا ـ أفريقيا)، المقرر انعقادها في وقت لاحق اليوم الخميس في مدينة سانت بطرسبورج الروسية.

وقال بوتين ـ في كلمة خلال اجتماع مشترك مع قادة دول الاتحاد الإفريقي على هامش قمة روسيا ـ إفريقيا ـ إن "هذه القمة تأتي لمناقشة كافة القرارات السابقة الخاصة بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات".

وتأتي القمة الروسية الإفريقية ضمن العديد من المحافل التي تجمع إفريقيا بدول العالم مثل القمة الأمريكية الإفريقية، وقمة فرنسا إفريقيا، ومنتدى الصين إفريقيا، ومنتدى اليابان إفريقيا المعروف باسم "تيكاد".

وكانت القمة الروسية الإفريقية الأولى قد انعقد إلى جانبها منتدى اقتصادي روسي إفريقي، تم خلاله التوقيع على نحو 92 عقدًا ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 5ر12 مليار دولار، وجرى خلال المنتدى الأول تنظيم 569 لقاءً بمشاركة 6 آلاف مشارك، وتم الاتفاق على توسيع المنتدى لعام 2023، ليشمل أيضا الجوانب الإنسانية، حيث سيتضمن أيضا العديد من المعارض ومنتديات الأعمال.

وتشمل أعمل المنتدى هذا العام أربعة محاور: الاقتصاد العالمي الجديد، والذي سيركز على توسيع نطاق التعاون في مجال الأعمال بين روسيا والبلدان الإفريقية، والأمن، وسيتطرق إلى كيفية استفادة البلدان الإفريقية من الخبرة الروسية في مجال ضمان الأمن، والعلوم والتكنولوجيا، ويتضمن التعاون الصناعي باعتباره وسيلة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية وتوفير التكنولوجيا المتقدمة اللازمة للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، وسيتضمن هذا المحور جلسات خاصة بالتكنولوجيا النووية والرقمية والتكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية، أما المحور الرابع والأخير القضايا الإنسانية والاجتماعية، وتتضمن التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والرياضة وتمكين المرأة والشباب.

كما سيعقد أيضًا منتدى للإعلام، ولقاء بين رؤساء الجامعات ومائدة مستديرة تجمع مسئولي الأجهزة المحاسبية والرقابية في روسيا وإفريقيا، كما يعقد أيضا منتدى للإبداع في مجال الأعمال، ومنتدى للحياة الصحية، بالإضافة إلى منتدى للتعاون في الصناعات المتعلقة بالمعادن النفيسة.