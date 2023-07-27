مع هبوط أسعار النفط والغاز.. تراجع أرباح "شل" بنسبة 65% في 2023

أعلنت شركة شل، اليوم الخميس، تحقيق أرباح بلغت خمسة مليارات دولار في الربع الثاني من العام، في تراجع 56 بالمئة عنها قبل عام، مع هبوط أسعار النفط والغاز بعد صعودها بفعل الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وزادت شل توزيعات الأرباح إلى 0.33 دولار للسهم خلال الربع كما أعلنت سابقا في يونيو.

وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بثلاثة مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة مع 3.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي يونيو، أعلنت شل أنها ستعيد شراء ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الأسهم في النصف الثاني من العام. وقالت الخميس إن عمليات إعادة الشراء التي لا تقل عن 2.5 مليار دولار سيتم الإعلان عنها في نتائجها للربع الثالث.

وخالفت أرباح شل المعدلة توقعات المحللين المقدمة من الشركة لربح 5.8 مليار دولار.

وتأتي هذه النتائج مقارنة مع أرباح ربع سنوية قياسية بلغت 11.5 مليار دولار قبل عام و9.65 مليار دولار في الربع الأول من 2023.