الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية تطلقان برنامجا لتطوير ريادة الأعمال لمساعدة الطلاب في جميع أنحاء مصر

أطلقت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج تطوير مراكز ريادة الأعمال (ريبل) بالشراكة مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وسيعمل برنامج (ريبل) مع عشر جامعات مصرية لإنشاء وتطوير مراكز ريادة الأعمال لطلاب الجامعات. حيث سترعى هذه المراكز الأفكار التجارية المبتكرة وتشجعها مما سيساعد في تنشيط خلق فرص العمل

وخلال إطلاق البرنامج، قالت نائبة السفير الأمريكي إيفينيا سيدرياس: "لم يكن خلق فرص العمل في القطاع الخاص وريادة الأعمال أمران بالغي الأهمية لتنمية مصر في المستقبل من قبل. سيتخرج الطلاب المشاركون في مراكز ريادة الأعمال التي تم إنشاؤها ودعمها من خلال برنامج (ريبل) مزودين بالمهارات والتدريب والعلاقات والثقة التي يحتاجونها لبدء حياتهم المهنية كرواد أعمال وبناة لأعمال جديدة ومبتكرة

وستزود هذه المراكز العشرة رواد الأعمال الطلاب بالموارد والارشاد والتوجيه والتدريب لمساعدتهم على التوصل إلى أفكار تجارية جديدة وعلى تنمية أعمالهم. ينشئ البرنامج مراكز لريادة الأعمال في الجامعات، مع التركيز على شباب مصر، وهم فئة سكانية حيوية للتنمية الاقتصادية

يعد برنامج (ريبل) جزءًا من برنامج (بيزنس إيجبت) التابع للحكومة الأمريكية والذي تبلغ تكلفته ٣٥ مليون دولار، والذي يسعى إلى توسيع نوعية وكمية فرص العمل للمصريين من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموجودة بالفعل. ويعتمد هذا البرنامج الجديد على شراكة طويلة وناجحة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي ساعدت في إنشاء وتأثيث ثلاث حاضنات أعمال للمساعدة في تدريب ٦٥٠٠ من رواد الأعمال، بما في ذلك ٢٠٠٠ سيدة و١٩٥ شركة ناشئة

تعمل حكومة الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة المصرية على تعزيز نظام العمل للشركات الناشئة المصرية من خلال جملة أمور من بينها توفير أكثر من ٣٠ مليار دولار لدعم البرامج الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ١٥مليار دولار لدعم الحكومة المصرية والشركات في تحديث وتنمية الاقتصاد