1000 كرتونة بيض ب50 جنيهًا للكرتونة دعمًا من الشعب الجمهوري بطنطا.. صور

شهد الشارع الطنطاوي اليوم الأربعاء حملة مكبرة لدعم المواطنين بعدد 1000 كرتونة بيض مدعمة ب60% من قيمتها لتصبح 50 جنيها الكرتونه بدلا من 110 على المواطنين بمناطق مختلفه داخل مدينة طنطا دعما من حزب الشعب الجمهوري

وشهدت الحملة إقبالا كثيفا من الرجال والسيدات بمنطقة العجيزي ومنطقة سيجر وميدان ستوته وشارع البحر ومنطقة قحافة بأحياء اول وثاني وهو ما لاقي استحسان المواطنين ورضاء كبير من القائمين علي الحملة لدعم المواطنين

ومن جانبه أكد هيثم النحاس عضو هيئة المكتب الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري أن هذه مبادرات من أجل تخفيف العبئ علي اهالينا ومساعدتهم بطريقه لائقه دون أن يحرج أحد مبينا أن هذه الحملات لابد أن تكثف علي مستوي المحافظات من أجل التكاتف وتقديم يد العون لكل المواطنين لافتا أن حملة 1000 كرتونة البيض رحب بها المئات من أهالينا في جميع المناطق التي تم استهدفها لبيع البيض ب50جنيه الكرتونه.

وطالب الأمين المساعد من جميع الأحزاب والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال عمل المشاركات المجتمعية من أجل تخفيف العبئ ورسم البهجة علي وجوه المصريين.

IMG-20230726-WA0150

IMG-20230726-WA0152

IMG-20230726-WA0155

IMG-20230726-WA0142

IMG-20230726-WA0153

IMG-20230726-WA0159

IMG-20230726-WA0156

IMG20230726191922