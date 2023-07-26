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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

1000 كرتونة بيض ب50 جنيهًا للكرتونة دعمًا من الشعب الجمهوري بطنطا.. صور

1000 كرتونة بيض
1000 كرتونة بيض
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شهد الشارع الطنطاوي اليوم الأربعاء حملة مكبرة لدعم المواطنين  بعدد 1000 كرتونة بيض مدعمة ب60% من قيمتها لتصبح 50 جنيها الكرتونه بدلا من 110 على المواطنين بمناطق مختلفه داخل مدينة طنطا  دعما من حزب الشعب الجمهوري

وشهدت الحملة إقبالا كثيفا من الرجال والسيدات بمنطقة العجيزي ومنطقة سيجر وميدان ستوته وشارع البحر ومنطقة قحافة بأحياء اول وثاني  وهو ما لاقي استحسان المواطنين ورضاء كبير من القائمين علي الحملة لدعم المواطنين 

ومن جانبه أكد هيثم النحاس  عضو هيئة المكتب الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري أن هذه مبادرات من أجل تخفيف العبئ علي اهالينا ومساعدتهم بطريقه لائقه دون أن يحرج أحد مبينا أن  هذه الحملات لابد أن تكثف علي مستوي المحافظات من أجل التكاتف وتقديم يد العون لكل المواطنين  لافتا أن حملة 1000 كرتونة البيض رحب بها المئات من أهالينا في جميع المناطق التي تم استهدفها لبيع البيض ب50جنيه الكرتونه.

وطالب الأمين المساعد من جميع الأحزاب والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال عمل المشاركات المجتمعية من أجل تخفيف العبئ ورسم البهجة علي وجوه المصريين. 

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حملة توزيع 1000 بيضه 50 جنيه الشعب الجمهوري طنطا