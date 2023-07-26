"أيام خالدة في بلدنا" ضمن احتفالات ثقافة الدقهلية بذكرى ثورة 23 يوليو

شهد فرع ثقافة الدقهلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى ثورة 23 يوليو، حيث نظمت مكتبة العيادية محاضرة عن "ثورة 23 يوليو" تحدث بها محمد السلاب موضحا أن الثورة أسست للجمهورية التي قامت على عدة مبادئ، وذكر عددا من إنجازات ثورة يوليو السياسية، والثقافية، والتعليمية، والاقتصادية.

وفي السياق عقدت مكتبة كفر طنبول محاضرة عن أهم إنجازات الثورة تحدث بها محمد إبراهيم حسانين عن أهم إنجازات ثورة يوليو التي تتمثل في تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال.

واستمرارا للفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، أقامت مكتبة رأس الخليج، محاضرة بعنوان "أيام خالدة في بلدنا"، تحدث بها مصطفي البيلي موضحا أن مصر مرت بأيام خالدة في تاريخها لا تنسي ومنها ثورة 23 يوليو 1952، التي نجحت في تغيير وجه التاريخ المصري، وكان من بين أهم أهدافها القضاء على الفساد، وتحرير مصر من الاحتلال البريطاني.

هذا وأعدت مكتبة أتميدة محاضرة عن إنجازات الثورة تحدث بها علي عبد الفتاح، وفي السياق نفسه نظم بيت ثقافة المطرية محاضرة بمناسبة ذكرى الثورة تحدث بها أحمد غنيم عن أسباب الثورة، والتي من بينها استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون المصرية، وفساد النظام الملكي، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، تدهور الحالة الاقتصادية، سوء الأحوال الاجتماعية.

جاءت الفعاليات ضمن برامج إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفي سياق العديد من الاحتفالات التي تشهدها مواقع قصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بذكرى ثورة يوليو ومكتسباتها.