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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تصاعد أزمة احتجاجات إسرائيل.. وعلماء نوويون يلوحون باستقالاتهم من وظائفهم

احتجاجات إسرائيل
احتجاجات إسرائيل
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تصاعدت أزمة الاحتجاجات التي تشهدها الشوارع في الأراضي المحتلة، اليوم الأربعاء، حيث هدد علماء نوويون باستقالاتهم من وظائفهم احتجاجًا على تمرير الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون الإصلاح القضائي.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن تصعيد مستمر من قبل المحتجين في شوارع تل أبيب وبعض مناطق الأراضي المحتلة، والذين رفضوا تمرير القانون، وانضم إليهم الأطباء والعلماء المتخصصين في المجالات النووية، والذين لوحوا بالانسحاب من مناصبهم، احتجاجًا على تمرير تلك القوانين.

يأتي ذلك فيما عملت قوات شرطة الاحتلال على تطويق المتظاهرين في عدد من المدن، ودارت اشتباكات بين الجانبين، واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مئات المواطنين، وأصيب عدد كبير جراء تلك المواجهات.

وكشف محتجون أن عدد كبير من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال يفكرون في الامتناع عن آداء الخدمة العسكرية، إذا استمرت حكومة اليمين المتطرف في نهجها.

احتجاجات إصلاح القضاء المجالات النووية وسائل إعلام عبرية إسرائيل