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الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

تفاصيل ضبط نصاب
تفاصيل ضبط نصاب
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 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود بعض الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمين على إدارتها بالإعلان عن توافر  فرص عمل للشباب ‏ببعض الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية “على خلاف الحقيقة”.

حيث أمكن التواصل إلى بعض المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا قيام القائمين على إدارة تلك الحسابات بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الشركات دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الحسابات وتبين أنهما (شخصين "المديران المسئولان بشركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج"- كائنتين بدائرة قسمى شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة  والطالبية بالجيزة)، ‏وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار ‏إليه‏.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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