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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يلقي عظة الأربعاء من كنيسة التجلي بمركز لوجوس بوادي النطرون

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،العظة الأسبوعية، اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء من كنيسة التجلي بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا أرساني أسقف هولندا بعد عودتهما من زيارة إيبارشية جنوب ألمانيا للاطمئنان على صحة أسقفها نيافة الأنبا ميشائيل بناء على تكليف من قداسة البابا.

وأرسل  الأنبا ميشائيل معهما تقريرًا وافيًا عن الخدمة وكنائس الإيبارشية والآباء الكهنة، وكذلك عن دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والرهبان الذين فيه.

وناقش قداسة البابا معهما هذا التقرير، متمنيًا الشفاء العاجل للأنبا ميشائيل ونجاحًا للخدمة في الإيبارشية والدير الذي يعتبر أول دير قبطي في أوروبا.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية العظة الاسبوعية وادي النطرون كنيسة التجلي بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي