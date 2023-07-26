رحيل الشاعر شوقي حجاب عن عمر يناهز الـ77 عامًا

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، الشاعر الكبير شوقي حجاب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقد تعرضت الشاعر الكبير شوقي حجاب لوعكة صحية دخل على إثرها الرعاية المركزة .

شوقي حجاب من موالد أغسطس عام 1946 وهو شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضاً الاخراج بمعهد السينما ومارسه".

ابتكر شخصية «بقلظ» مع المذيعة الراحلة سلوى حجازي ثم الإعلامية نجوى إبراهيم، وكذلك شخصية «كوكي كاك» في التليفزيون، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل «سكر وبنجر»، وأغاني فيلم «العاشقة» وغيرهما.

أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن مجلد «مسدسات شوقي حجاب» في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما «هيلا حب وغرام» و«ناس من زمن تاني»، وصدرا عن الهيئة العامة للكتاب في 2019.

حصل على العديد من الجوائز والتكريمات من بينها جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة في 2021، وكُرم في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال.