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الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. حرائق الجزائر.. مقتل 34 شخصا وإجلاء..1500 والنيران تنتقل إلى المناطق السكنية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 26 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حرائق الجزائر.. مقتل 34 شخصا وإجلاء..1500 والنيران تنتقل إلى المناطق السكنية
100 يوم على حرب السودان.. انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.. ومطالبة أممية بوقف العنف
عاصفة غضب داخل إسرائيل.. الصحف الصهيونية تتشح بالسواد بعد إقرار الكنيست التعديلات القضائية
إدانة.. مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد على خلفية الإساءة للمصحف
اضطهاد.. إيران تستهدف أكبر شركات البلاد بسبب صور موظفات بال حجاب
5.5 ريختر قوة زلزال ضرب جنوب تركيا
19 يومًا مدة إفراغ حمولة خزان "صافر"
2.5 مليون وفاة بسبب حوادث الغرق في العقد الماضي
بعد تخلي الكرملين عن اتفاقية الحبوب
رسالة طمأنة من بوتين عشية القمة الروسية األفريقية 
 

الجزائر السودان تركيا إسرائيل