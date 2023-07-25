اقرأ غدا في "البوابة".. حرائق الجزائر.. مقتل 34 شخصا وإجلاء..1500 والنيران تنتقل إلى المناطق السكنية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 26 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حرائق الجزائر.. مقتل 34 شخصا وإجلاء..1500 والنيران تنتقل إلى المناطق السكنية

100 يوم على حرب السودان.. انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.. ومطالبة أممية بوقف العنف

عاصفة غضب داخل إسرائيل.. الصحف الصهيونية تتشح بالسواد بعد إقرار الكنيست التعديلات القضائية

إدانة.. مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد على خلفية الإساءة للمصحف

اضطهاد.. إيران تستهدف أكبر شركات البلاد بسبب صور موظفات بال حجاب

5.5 ريختر قوة زلزال ضرب جنوب تركيا

19 يومًا مدة إفراغ حمولة خزان "صافر"

2.5 مليون وفاة بسبب حوادث الغرق في العقد الماضي

بعد تخلي الكرملين عن اتفاقية الحبوب

رسالة طمأنة من بوتين عشية القمة الروسية األفريقية

