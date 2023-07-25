محافظ أسوان يوزع الجوائز العينية وشهادات التقدير لـ 25 من أوائل الخريجين

وزع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجوائز وشهادات التقدير لأوائل الخريجين بواقع 10 ماكينات خياطة ، و 15 شنطة عدة للذين إجتازوا برامج التدريب المهنى للعام التدريبى الحالى 2022/2023 ، والتى تم تنظيمها بالوحدة التدريبية المتنقلة بمركز تدريب المحمودية التابع لوزارة العمل لمدة شهر.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التى تبذلها وزارة العمل بقيادة حسن شحاته ، وأيضاً وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لتوفير البرامج التدريبية المتنوعة بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز القدرات المهنية لطلبة التعليم الفنى مما يساهم فى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على إقتحام سوق العمل.

كما أثنى محافظ أسوان على حرص ذوى الهمم لخوض البرامج التدريبية بتحدى وإصرار وبإرادة قوية ليعبروا عن أنفسهم بأنهم قادرين على الإندماج فى سوق العمل .

ومن جانبه أوضح فوزى صابر بأنه تم تنفيذ برنامج تدريبى على مختلف المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل الأسوانى ، وتسليم شنطة عدة تضم 3 شنطة تبريد ، و 3 كهرباء ، و4 شاشات وريسيفر ، بالإضافة إلى 2 أجهزة منزلية ، و 2 سباكة ، و 1 طاقة شمسية وذلك لمختلف المهن التى تم التدريب عليها فى العام التدريب الحالى وهى السباكة الصحية ، والكهرباء سلسيون ، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف ، والطاقة الشمسية ، وأيضاً صيانة الشاشات والريسيفر وكاميرات المراقبة ، فضلاً عن صيانة الأجهزة المنزلية ، لافتاً إلى أنه من ضمن الحاصلين على هذه الجوائز طلبة التعليم الفنى والتعليم المزدوج والشباب من الجنسين المتعطلين عن العمل والراغبين فى تعلم المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتشجيع وتحفيز الشباب للإقبال على البرامج التدريبية الهادفة لتأهيلهم لسوق العمل ، وضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ، ومهنتك مستقبلك " .

IMG-20230725-WA0046

IMG-20230725-WA0050

IMG-20230725-WA0047

IMG-20230725-WA0049

IMG-20230725-WA0048