رئيس جامعة الجلالة: لدينا 300 منحة دراسية لدخول الطلاب غير قادرين ماديا

قال الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة متاح لكل الفئات المجتمع وليست مقتصرة على القادرين ماديا فقط، لافتا إلى أن غير القادرين يمكن دخولهم عن طريق المنح التي توفرها الجامعة للمتفوقين علميا ورياضيا، وتقدم الجامعة منح لأول 300 طالب من أوائل الثانوية العامة، وأيضا منح للطلاب الدارسين في جامعة الجلالة المتفوقين علميا ورياضيا.

أكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن الجلالة جامعة أهلية غير هادفة للربح، تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا المصروفات الدراسية تعتبر أقل من الجامعات الخاصة، وأقل أيضا من مصروفات بعض البرامج الخاصة في الجامعات الحكومية.

وأشار إلى أن شهادات الجامعة معتمدة في مصر، أما الشهادات المشتركة ما بين الجلالة والجامعات الأخرى، كجامعة أريزونا التي وقعت معها الجلالة بروتوكول تعاون اتفاقيات في عدة مجالات فيحصل الطالب على شهادة من الجلالة، ونفس الشهادة من جامعة "أريزونا ستيت الأمريكية"، ومعترف بها على مستوى الولايات المتحدة ومستوى العالم.