مهرجان «العلمين الجديدة» يستقبل أكثر من مليون زائر خلال أسبوعين

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن مهرجان العلمين هو الأكبر من نوعه على شاطئ البحر المتوسط، موضحا أنه استقبل اكثر من مليون زائر حتى الآن، متابعا «أي مهرجان لا تزيد مدته على أسبوعين، بينما مهرجان العلمين يمتد طوال أشهر الصيف».

وأشار سعد الدين خلال مداخلة هاتفية على فائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، إلى أن «مهرجان العلمين يشهد أحداثا وفعاليات جديدة كل يوم، سواء كان حفلا أو مباراة رياضية أو عروض طائرات الـRC، وغيرها من الفنون».

وأضاف أن «استمرار المهرجان طوال أشهر الصيف يجعله حدثا مهما، وهو غير مسبوق في مدن البحر المتوسط».

وقال إن «مصر لم يكن لديها سياحة مهرجانات بهذا الشكل من قبل، لأن المهرجانات لدينا محددة بمدة قصيرة، ويعطي هذا المهرجان الفرصة لتنافس مصر في سياحة المهرجانات، إذ دخلت منافسة عالمية مع جنوب أوروبا».