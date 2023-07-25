التعامل مع 3 بلاغات حرائق شقق سكنية بحدائق الأهرام وبولاق الدكرور وأكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 3 بلاغات حرائق شقق سكنية بمناطق "الهرم _ بولاق الدكرور _ أكتوبر" دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 3 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق شقق سكنية بمناطق "حدائق الأهرام البوابة الثانية بالهرم، شارع خالد مكي من شارع العشرين خلف مدرسة الشروق ببولاق الدكرور، الحي المتميز من شارع عبدالمنعم رياض بأكتوبر".

وعلى الفور جرى تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.