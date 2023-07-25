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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التعامل مع 3 بلاغات حرائق شقق سكنية بحدائق الأهرام وبولاق الدكرور وأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 3 بلاغات حرائق شقق سكنية بمناطق "الهرم _ بولاق الدكرور _ أكتوبر" دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 3 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق شقق سكنية بمناطق "حدائق الأهرام البوابة الثانية بالهرم، شارع خالد مكي من شارع العشرين خلف مدرسة الشروق ببولاق الدكرور، الحي المتميز من شارع عبدالمنعم رياض بأكتوبر".

وعلى الفور جرى تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

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