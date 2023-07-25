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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط ٤ تجار مخدرات بالبساتين والشرابية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة " – 2 هاتف محمول.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر")
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة البساتين كمية من مخدر الحشيش قسم شرطة الشرابية له معلومات جنائية مواد المخدرة بقصد الإتجار مواد المخدرة مضبوطات مخدر الحشيش