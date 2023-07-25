ضبط ٤ تجار مخدرات بالبساتين والشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة " – 2 هاتف محمول.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر")

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.