تكنولوجيا حلوان تحصد نتائج متقدمة في مسابقة الفورمولا بإنجلترا

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فريق الفورمولا الطلابية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان والمشارك حاليا في فعاليات مسابقة السيارات الفورمولا الطلابية الكهربائية بإنجلترا بعد حصوله على المركز الخامس ضمن ٣٦ فريقا يمثلون جامعات العالم في سباق اللابتايم سميوليشن، والذي يتم فيه محاكاة ونمذجة التصميم الهندسي لسيارة فريق الكلية واختبار أدائها.

وقد سافر الفريق برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، وإشراف الدكتور أحمد الجيوشي فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والأستاذ بالكلية، ومتابعة الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات، وأشرف على الملف المقدم الطالب عبد الله أشرف من قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية .

وكانت قد تمت الموافقة علي سفر ثلاثة من الطلاب المشتركين والمُمثلين لفريق مسابقة الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم لإنجلترا وهم أمل مدبولي وسيد جبر وعبد الرحمن عبد الفتاح بمرافقة الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية .

وفازت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان في سباق السيارات بالمركز الخامس المشار إليه في مسابقة LTS ضمن فرق ٣٦ جامعة عالمية، وهو إنجاز يحسب للفريق المشارك ويحسب بالأساس للطالب عبد الله أشرف من قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية والذي تحمل عبء إنجاز هذا الملف LTS مع زملائه.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، أن المشروع يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الإنجليزية ومدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة، وأشاد بدور الطلاب المشاركين والذين حصدوا في أول مشاركة له في مسابقة الفورمولا الطلابية الدولية في إنجلترا المركز ٢١ ضمن ٣٦ جامعة عالمية في سلفرستون في إنجلترا في فرع التصميم الهندسي كونسبت كلاس ومتقدما على ١٥ جامعة عالمية.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والأستاذ بالكلية، أن فريقنا هو الأول في تقديم فكرة السيارة الكهربائية الطلابية تكنولوجيا الجهد المنخفض ٤٨ فولت وهو التصميم الآمن تماما من حيث الصدمات الكهربائية وهو ما أشاد به حكام المسابقة وبمجهود الفريق في إنتاج تلك الأفكار الخلاقة في هذا المضمار العالمي.