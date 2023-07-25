أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اندلاع حرائق محاذية لخطوط نقل الكهرباء في تونس، بسبب تواصل موجة الحر التي تعيشها البلاد منذ أيام، والتي ناهزت اليوم الإثنين مستويات قياسية.

وأضافت الشركة - في بيان – أن هذه العوامل الاستثنائية أثرت على مستوى توزيع الكهرباء واللجوء الاضطراري والاستثنائي للشركة التونسية للكهرباء والغاز للقطع الجزئي للأحمال، للحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية.

وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسخيرها كافة إمكانياتها اللوجستية وتجنيدها كامل فرقها الفنية في كل فروعها بكامل الجمهورية، من أجل التدخل السريع كلما اقتضت الحاجة لذلك، لضمان الحد الأقصى من استمرارية هذا المرفق العام.

وأعربت الشركة عن أسفها لحدوث مثل هذه الاضطرابات المزعجة، ودعت العملاء إلى التفهم بإرجاء بعض الاستعمالات من تجهيزات كهرومنزلية، خارج أوقات الذروة، من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، مع تعديل المكيف على درجة لا تقل عن 26 درجة.