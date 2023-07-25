الجزائر: مصرع 15 شخصًا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات

اندلعت حرائق كبيرة في العديد من الولايات الوسطى والشرقية بالجزائر، الإثنين، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد مؤخرا التي تعدت 48 درجة.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من الولايات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها سجلت نشوب 97 حريقا في الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية، خلال ليل الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت الحرائق الأوسع رقعة، بفعل الرياح القوية التي شهدتها هذه المناطق.

في بعض الولايات، وصلت ألسنة النيران إلى القرى والبيوت، حيث يتم إجلاء السكان لتفادي وقوع خسائر في الأرواح.

استيقظ سكان ولاية بجاية في بلديات تيغرمت وتوجة وبني جليل وبني كسيلة وملبو وأوقاس، على مشاهد مرعبة لألسنة النيران تتطاير في السماء أتت على الأخضر واليابس، بالإضافة إلى احتراق غابة سيدي عيش أميزور.

دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين لعدم ارتياد الغابات في هذه الظروف الاستثنائية، سواء للنزهة أو للقيام بأعمال الزراعة، لتجنب وقوع أي حادث.