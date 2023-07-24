ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين جنوب نابلس.. والاحتلال يحاصر حوارة وزعترة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بتعرض حافلة مستوطنين إسرائيليين، لأضرار جراء استهدافها بإطلاق نار قرب حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية:" إن حافلة كان يتواجد بها مستوطنون قرب حوارة تعرضت لاطلاق نار دون وقوع إصابات مع وجود أضرار مادية.

وأضافت: "لم يتم التعرف على مُطلقى النار، وقوات الجيش الإسرائيلي تتواجد في المكان بكثافة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 8 رصاصات أطلقت تجاه الحافلة الإسرائيلية وبأعجوبة لم تقع أي إصابات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر محلية بأن الاحتلال أغلق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، بعد عملية إطلاق النار.

حافلة مستوطنين إسرائيليين إطلاق نار حوارة نابلس الضفة الغربية المحتلة الجيش الإسرائيلي حاجزي حوارة وزعترة