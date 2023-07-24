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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس قائد دراجة نارية بتهمة الاصطدام بشخص والتسبب في مصرعه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس قائد دراجة نارية تروسيكل، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة الاصطدام بجسد أحد الأفراد أثناء عبور الطريق المريوطية بنطاق قرية بيدف بدائرة مركز شرطة العياط جنوب والتسبب في مصرعه.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط،  إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق المريوطية بنطاق قرية بيدف بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل ابلاغ مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية تروسيكل بشخص مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق والتروسيكل المتسبب في الحادث وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

النيابة العامة بجنوب الجيزة دراجة نارية المريوطية مركز شرطة العياط